Premiers printemps Cholet

Premiers printemps Cholet mercredi 10 décembre 2025.

Premiers printemps

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Cie Soleil sous la pluie

La poésie d’un jardin en éveil, entre sons, images et émerveillement. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Premiers printemps Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais