Premiers printemps Cholet
Premiers printemps Cholet mercredi 10 décembre 2025.
Premiers printemps
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 17:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Cie Soleil sous la pluie
La poésie d’un jardin en éveil, entre sons, images et émerveillement. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Premiers printemps Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais