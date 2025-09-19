Premiers résultats des diagnostics archéologiques présentés par les équipes de l’Inrap. Salle de Bal Préveranges

Premiers résultats des diagnostics archéologiques présentés par les équipes de l’Inrap. Salle de Bal Préveranges vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Conférence par les archéologues de l’Inrap : premiers résultats des diagnostics archéologiques de la place de la République à Saint-Amand-Montrond.

Salle de Bal Place de la République, 18370 Saint-Amand-Montrond Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire

©Florence Tane, Inrap