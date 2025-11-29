Premiers secours en famille Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Premiers secours en famille

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Venez avec vos enfants apprendre les gestes qui sauvent avec Marine Rappe (infirmière) et Marc Antoine Rappe (formateur en secourisme et pompier professionnel).

Réservation obligatoire par sms uniquement.

+33 6 79 66 95 30

English :

Come along with your children to learn life-saving techniques with Marine Rappe (nurse) and Marc Antoine Rappe (first-aid trainer and professional firefighter).

Reservations required by sms only.

