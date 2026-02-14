Prendre de la hauteur, Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille

Prendre de la hauteur Jeudi 26 mars, 17h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Nord

Tarif : 4 € – Gratuit pour les – de 30 ans.

Début : 2026-03-26T17:30:00+01:00 – 2026-03-26T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T17:30:00+01:00 – 2026-03-26T18:30:00+01:00

Avec Morgan Vermeulin, Directeur de la durabilité et de la sécurité du Palais des Beaux-Arts

Après une visite des différents balcons et des combles situés au-dessus des salles du 1er étage et de l’ancienne salle Wicar, vous ne verrez plus la ville comme avant !

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Profitez d’un moment exclusif au moment où le musée ferme ses portes.

PBA – P. Martineau