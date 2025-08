Prendre en main son téléphone Android Bibliothèque Bellangerais Rennes

sur réservation

Navigation, réglages essentiels, installation d’applications et astuces du quotidien… Apprenez les bases de l’utilisation de votre téléphone Android.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40