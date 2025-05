Prendre et surprendre (manipulation) – Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer, 4 juin 2025 07:00, Dives-sur-Mer.

Prendre et surprendre (manipulation) Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Une exposition jeu pour les tout-petits, inspirée des albums « Deux yeux, Après l’été » et « Prendre et donner » de l’autrice et illustratrice Lucie Felix. Ici ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition à partir du principe tout simple des puzzles à encastrement associations et superpositions des formes aux couleurs vives transforment l’image comme par magie. En partenariat avec la Bibliothèque du Calvados.

English : Prendre et surprendre (manipulation)

A playful exhibition for toddlers, inspired by the albums « Deux yeux, Après l’été » and « Prendre et donner » by author and illustrator Lucie Felix. Here, it’s the children who make and transform the exhibition, based on the simple principle of insert puzzles: associations and superimpositions of brightly-colored shapes transform the image as if by magic. In partnership with the Bibliothèque du Calvados.

German : Prendre et surprendre (manipulation)

Eine Spiel-Ausstellung für Kleinkinder, inspiriert von den Alben « Deux yeux, Après l’été » (Zwei Augen, Nach dem Sommer) und « Prendre et donner » (Nehmen und Geben) der Autorin und Illustratorin Lucie Felix. Hier sind es die Kinder, die die Ausstellung nach dem einfachen Prinzip der Steckpuzzles gestalten und umgestalten: Assoziationen und Überlagerungen von Formen in leuchtenden Farben verwandeln das Bild wie von Zauberhand. In Zusammenarbeit mit der Bibliothèque du Calvados.

Italiano :

Una mostra ludica per i più piccoli, ispirata agli album « Deux yeux, Après l’été » e « Prendre et donner » dell’autrice e illustratrice Lucie Felix. Qui sono i bambini a creare e trasformare la mostra, utilizzando il semplice principio dell’insert puzzle: combinare e sovrapporre forme dai colori vivaci per trasformare magicamente l’immagine. In collaborazione con la Biblioteca del Calvados.

Espanol :

Una exposición lúdica para niños pequeños, inspirada en los álbumes « Deux yeux, Après l’été » y « Prendre et donner » de la autora e ilustradora Lucie Felix. Aquí, son los niños los que hacen y transforman la exposición, utilizando el sencillo principio de los puzles de inserción: combinar y superponer formas de colores vivos para transformar mágicamente la imagen. En colaboración con la Biblioteca de Calvados.

