Prendre la route, en quête de nouveaux modèles Maison de l’Architecture Île-de-France Paris

Prendre la route, en quête de nouveaux modèles Maison de l’Architecture Île-de-France Paris vendredi 17 octobre 2025.

Prendre la route, en quête de nouveaux modèles Vendredi 17 octobre, 14h00 Maison de l’Architecture Île-de-France Paris

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T17:00:00

À l’occasion de l’exposition « Abrume, sur les traces des cabanes libres », présentée à la galerie Callot de l’Ensa Paris-Malaquais – PSL jusqu’au 24 octobre 2025, rencontre avec des architectes en quête de « nouveaux modèles ». Elles et ils se fabriquent par le voyage, le dessin, l’entretien, le film, des ressources pour produire une architecture adaptée aux enjeux environnementaux contemporains. Au-delà des œuvres et des auteurs sacralisés par l’histoire, elles et ils explorent des architectures mineures, font resurgir des expériences invisibilisées et s’outillent par leurs propres moyens pour rénover notre corpus collectif de références et le diffuser au-delà du cercle des initiés.

Rencontre-projection

Prendre la route, en quête de nouveaux modèles

Vendredi 17 octobre 2025 à 14 heures

Intervenant.es :

Raphaël Guillemette et Gauthier Delvert, architectes, auteurs du livre Abrume, sur les traces des cabanes libres

Alexia Menec et Justine Lajus-Pueyo, architectes, autrices du livre What about vernacular ?

Antoine Basile et Ulysse Rousselet, architectes, fondateurs de l’Atelier Géminé

Marine Desoutter, architecte spécialisée en éco-habitats, créatrice du jeu Habitats Heureux

Anne-Sophie Gouyen, rédactrice en cheffe de Séquences Bois et autrice du podcast « Les Mots Sauvages »

Modération : Margaux Darrieus, critique d’architecture, commissaire générale de la galerie Callot de l’Ensa Paris-Malaquais – PSL

Maison de l’Architecture Île-de-France 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGJVzHtKxRCBVIm6LWHmlOVQoT9AQW4Uk0ioHZopwEUiszIw/viewform »}]

À l’occasion de l’exposition « Abrume, sur les traces des cabanes libres », présentée à la galerie Callot de l’Ensa Paris-Malaquais – PSL jusqu’au 24 octobre 2025, rencontre avec des architectes en «…

©Galerie Callot