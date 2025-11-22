Prendre langue, négocier La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Prendre langue, négocier

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 14h30. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La diplomatie ne serait-elle qu’une affaire de bons mots ? De la défense des intérêts économiques à la négociation d’accords, de la tentative d’empêcher les escalades à celle de concrétiser la paix, elle dépasse bien souvent l’ordre du discours.

La diplomatie ne serait-elle qu’une affaire de bons mots ? De la défense des intérêts économiques à la négociation d’accords, de la tentative d’empêcher les escalades à celle de concrétiser la paix, elle dépasse bien souvent l’ordre du discours. User de diplomatie, c’est avoir suffisamment de tact dans la conduite des circonstances. Une règle qui s’applique pour négocier avec tout le monde et parfois au plus près de l’abîme.





A l’ère de la guerre hybride, de la remise en cause des alliances, des coopérations et du droit international, peut-on parler d’un dérèglement diplomatique ? Dans quelle mesure la diplomatie, établie avec ses codes et ses usages, s’adapte-t-elle aux bouleversements de ce début de XXIe siècle ? L’Histoire rappelle qu’une ligne complexe sépare la négociation de la compromission.







Pour les diplomates, trouver les mots adéquats passe autant par la séduction que par l’incarnation de la puissance. Un jeu de rôle qui peut se transformer en jeu de dupe. La diplomatie investit le langage autant qu’elle l’exploite, usant parfois de cette langue de coton qui cherche simplement à rassurer sans rien trop énoncer. Si négocier signifie s’adapter, comment y parvenir dans un monde qui s’emballe ?





Table ronde animée par Mathieu Magnaudeix



Intervenants Stéphanie David, Yves Saint-Geours et Justin Vaïsse .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Is diplomacy just a matter of good words? From defending economic interests to negotiating agreements, from preventing escalation to achieving peace, diplomacy often goes beyond the realm of rhetoric.

German :

Ist Diplomatie nur eine Frage der richtigen Worte? Von der Verteidigung wirtschaftlicher Interessen bis hin zur Aushandlung von Abkommen, von der Verhinderung von Eskalationen bis hin zur Schaffung von Frieden oft geht sie über das Reden hinaus.

Italiano :

La diplomazia è solo una questione di belle parole? Dalla difesa degli interessi economici alla negoziazione di accordi, dal tentativo di prevenire un’escalation a quello di raggiungere la pace, la diplomazia spesso va oltre la retorica.

Espanol :

¿Es la diplomacia sólo cuestión de buenas palabras? Desde la defensa de los intereses económicos hasta la negociación de acuerdos, desde el intento de evitar una escalada hasta el de lograr la paz, la diplomacia va a menudo más allá del ámbito de la retórica.

