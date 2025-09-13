Prendre le fil, arpenter Sumène
Prieuré Saint Martin à Cézas Sumène Gard
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-21
2025-09-13
Mise en scène unique de mes dessins, peintures et céramiques pour ce site remarquable !
Prieuré Saint Martin à Cézas Sumène 30440 Gard Occitanie +33 6 84 44 29 13 lmedori@protonmail.com
English :
A unique presentation of my drawings, paintings and ceramics for this remarkable site!
German :
Einzigartige Inszenierung meiner Zeichnungen, Gemälde und Keramiken für diesen bemerkenswerten Ort!
Italiano :
Una presentazione unica dei miei disegni, dipinti e ceramiche per questo sito straordinario!
Espanol :
¡Una presentación única de mis dibujos, pinturas y cerámicas en este sitio extraordinario!
