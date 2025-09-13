Prendre le fil, arpenter Sumène

Prendre le fil, arpenter Sumène samedi 13 septembre 2025.

Prendre le fil, arpenter

Prieuré Saint Martin à Cézas Sumène Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-13

Mise en scène unique de mes dessins, peintures et céramiques pour ce site remarquable !

.

Prieuré Saint Martin à Cézas Sumène 30440 Gard Occitanie +33 6 84 44 29 13 lmedori@protonmail.com

English :

A unique presentation of my drawings, paintings and ceramics for this remarkable site!

German :

Einzigartige Inszenierung meiner Zeichnungen, Gemälde und Keramiken für diesen bemerkenswerten Ort!

Italiano :

Una presentazione unica dei miei disegni, dipinti e ceramiche per questo sito straordinario!

Espanol :

¡Una presentación única de mis dibujos, pinturas y cerámicas en este sitio extraordinario!

L’événement Prendre le fil, arpenter Sumène a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Sud Cévennes