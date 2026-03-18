Prendre place : une couleur pour raconter la maison, ici et ailleurs Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition Marion Riguera, plasticienne, et Julie Coustarot, photographe, ont uni leurs pratiques pour explorer la notion d’habitat, lieu de vie et d’ancrage culturel.En collaboration avec plusieurs associations, elles ont tenté de comprendre et de montrer comment les personnes venues d’un autre pays vivent leur habitat à Nantes, et comment leur maison ou leur appartement ici fait écho à celle ou celui qu’ils ont connu dans leur pays d’origine.Les participants, venant de divers horizons culturels et parfois d’autres territoires, ont été intégrés au coeur de leur démarche, favorisant un échange créatif et une approche collaborative. L’ensemble forme une exposition collective qui montre la diversité des façons d’habiter et de se sentir chez soi. Elle met en lumière la richesse des cultures et les liens qui nous unissent à travers nos lieux de vie. Exposition du 1er au 12 avril 2026 :Mardi au vendredi de 12h30 à 18hSamedi et dimanche + lundi 6 avril 2026 de 14h à 18hVernissage de l’exposition le mercredi 1er avril 2026 à 19h Dans le cadre de Place auX mondeS

Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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