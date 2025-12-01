« Prendre racine » – Exposition photographique Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 18 décembre de 19h à 21h au centre Paris Anim’ La Grange aux Belles (6 rue Boy Zelenski, Paris 10e).

Dans les campagnes européennes, la main-d’œuvre immigrée joue un rôle de plus en plus crucial dans le fonctionnement du secteur agricole et de la pêche. En France, selon le ministère de l’Agriculture, près de 30 % des salariés agricoles sont des travailleurs étrangers. En Italie, la situation est similaire : plus de 370 000 travailleurs agricoles étrangers sont recensés, représentant environ un tiers des actifs du secteur.

Originaires pour la plupart d’Afrique subsaharienne, du Maghreb ou d’Asie du Sud, ces travailleurs pallient la pénurie de main-d’œuvre locale, accentuée par le vieillissement des populations rurales et la désaffection des jeunes pour les métiers agricoles. À travers les parcours de Richard, Kourouma, Musa, Baba et Amina cette série documentaire s’attache à raconter l’ancrage progressif de ces ouvriers immigrés dans les paysages ruraux français, italien et espagnol.

Du mardi 16 décembre au samedi 24 janvier 2026, le centre Paris Anim’ La Grange aux Belles, accueil la photographe Mathilde Mazars pour son exposition « Prendre racine ».

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-18T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-18T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-18T19:00:00+02:00_2025-12-18T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

https://www.crl10.net/blog/prendre-racine-exposition-escale https://www.facebook.com/events/900424128992275 https://www.facebook.com/events/900424128992275