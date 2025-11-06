PRENDRE SOIN DE LA VILLE : ET SI ON RÉPARAIT ? Base du réemploi Mérignac
PRENDRE SOIN DE LA VILLE : ET SI ON RÉPARAIT ? Jeudi 6 novembre, 18h15 Base du réemploi Gironde
Entrée libre
L’occasion de repenser la ville comme un écosystème vivant qui exige une attention et un entretien permanent pour durer et s’adapter aux défis lancés par le changement climatique. Rendez-vous à la Base du Réemploi, 1ère plateforme de matériaux de réemploi de la métropole bordelaise.
JEUDI 06.11 À LA BASE DU RÉEMPLOI À MÉRIGNAC
17h45, Visite flash du bâtiment sur inscription préalable ci-contre.
18h15, Lancement de la rencontre animée par NICOLAS FREIDA, directeur général de La Fab
18h30, Intervention de JÉRÔME DENIS et DAVID PONTILLE, auteurs de Le soin des choses. Politiques de la maintenance (La Découverte, 2022).
19h00, Table-ronde animée par l’architecte FANNY LÉGLISE avec :
FÉLIX GARNIER, doctorant en économie à l’Université de Bordeaux
IRÈNE SABAROTS, directrice générale adjointe et directrice Patrimoines d’Aquitanis
ERWAN LE CORGUILLÉ, directeur de la maîtrise d’ouvrage et patrimoines culturels de la ville de Bordeaux
Les échanges se poursuivront autour d’un moment convivial.
JÉRÔME DENIS ET DAVID PONTILLE
Jérôme Denis, professeur de sociologie et David Pontille, directeur de recherche au CNRS sont tous deux rattachés au Centre de sociologie de l’innovation de Mines Paris-PSL. Ils sont auteurs de « Le soin des choses. Politiques de la maintenance » (La Découverte, 2022), Prix du livre d’architecture 2023.
PARTENAIRES
LA FAB
BASE DU RÉEMPLOI
26 avenue de la Somme 33700 Mérignac
Tram A, bus 30, 34, 35 : arrêt Mérignac Quatre chemins
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Base du réemploi 26 avenue de la Somme 33700 Mérignac Mérignac 33700 Les Eyquems Gironde Nouvelle-Aquitaine
La Fab, en partenariat avec le 308 Maison de l’Architecture, vous invite à une rencontre entre les sociologues Jérôme Denis et David Pontille et les acteurs locaux de la fabrique urbaine. Conference
Nicole Concordet