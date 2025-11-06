PRENDRE SOIN DE LA VILLE : ET SI ON RÉPARAIT ? Base du réemploi Mérignac

PRENDRE SOIN DE LA VILLE : ET SI ON RÉPARAIT ? Base du réemploi Mérignac jeudi 6 novembre 2025.

PRENDRE SOIN DE LA VILLE : ET SI ON RÉPARAIT ? Jeudi 6 novembre, 18h15 Base du réemploi Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T18:15:00 – 2025-11-06T21:00:00

Fin : 2025-11-06T18:15:00 – 2025-11-06T21:00:00

L’occasion de repenser la ville comme un écosystème vivant qui exige une attention et un entretien permanent pour durer et s’adapter aux défis lancés par le changement climatique. Rendez-vous à la Base du Réemploi, 1ère plateforme de matériaux de réemploi de la métropole bordelaise.

JEUDI 06.11 À LA BASE DU RÉEMPLOI À MÉRIGNAC

17h45, Visite flash du bâtiment sur inscription préalable ci-contre.

18h15, Lancement de la rencontre animée par NICOLAS FREIDA, directeur général de La Fab

18h30, Intervention de JÉRÔME DENIS et DAVID PONTILLE, auteurs de Le soin des choses. Politiques de la maintenance (La Découverte, 2022).

19h00, Table-ronde animée par l’architecte FANNY LÉGLISE avec :

FÉLIX GARNIER, doctorant en économie à l’Université de Bordeaux

IRÈNE SABAROTS, directrice générale adjointe et directrice Patrimoines d’Aquitanis

ERWAN LE CORGUILLÉ, directeur de la maîtrise d’ouvrage et patrimoines culturels de la ville de Bordeaux

Les échanges se poursuivront autour d’un moment convivial.

JÉRÔME DENIS ET DAVID PONTILLE

Jérôme Denis, professeur de sociologie et David Pontille, directeur de recherche au CNRS sont tous deux rattachés au Centre de sociologie de l’innovation de Mines Paris-PSL. Ils sont auteurs de « Le soin des choses. Politiques de la maintenance » (La Découverte, 2022), Prix du livre d’architecture 2023.

PARTENAIRES

LA FAB

BASE DU RÉEMPLOI

26 avenue de la Somme 33700 Mérignac

Tram A, bus 30, 34, 35 : arrêt Mérignac Quatre chemins

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Base du réemploi 26 avenue de la Somme 33700 Mérignac Mérignac 33700 Les Eyquems Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpgZw8dVDyGGINWN0MWQu5zIYCa1GdVGm7HKIEHwhV11lOoA/viewform?usp=header »}]

La Fab, en partenariat avec le 308 Maison de l’Architecture, vous invite à une rencontre entre les sociologues Jérôme Denis et David Pontille et les acteurs locaux de la fabrique urbaine. Conference

Nicole Concordet