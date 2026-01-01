Prendre soin de soi avec les huiles essentielles la Tisanerie Pontarlier
la Tisanerie 2 rue notre dame place cretin Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-26 19:15:00
fin : 2026-02-26 21:15:00
2026-02-26
Organisé par la Tisanerie.
Prendre soin de soi naturellement avec les huiles essentielles Venez découvrir comment quelques gouttes d’huiles essentielles peuvent transformer votre quotidien ! Bien-être, détente, énergie, soulagement des petits bobos… pour les grands et les petits. Une soirée d’échanges pour apprendre… .
la Tisanerie 2 rue notre dame place cretin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 19 38 97 noellie.ntnutrition@gmail.com
