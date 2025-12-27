Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer MJC Héritan Mâcon
Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.
Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Grand yang, Cœur/Intestin Grêle, ouverture du cœur, gorge et expression; entre intuition et ressentis. Gymnastique et exercices doux pour équilibrer les méridiens, stimuler l’ouverture du haut du corps et la gorge ; conseils alimentaires.
Animé par Sarah Monnier-Buchaille, Kinésithérapeute et praticienne en Biokinergie (Ostéopathie douce et énergétique de la Médecine Chinoise). .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer
L’événement Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer Mâcon a été mis à jour le 2026-03-06 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès