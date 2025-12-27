Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer MJC Héritan Mâcon

Prendre soin de soi Été, grand yang, s’exprimer

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

2026-04-25

Grand yang, Cœur/Intestin Grêle, ouverture du cœur, gorge et expression; entre intuition et ressentis. Gymnastique et exercices doux pour équilibrer les méridiens, stimuler l’ouverture du haut du corps et la gorge ; conseils alimentaires.

Animé par Sarah Monnier-Buchaille, Kinésithérapeute et praticienne en Biokinergie (Ostéopathie douce et énergétique de la Médecine Chinoise). .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

