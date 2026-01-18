Prendre soin de soi printemps, mise en mouvement MJC Héritan Mâcon

Prendre soin de soi printemps, mise en mouvement

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Accompagner la montée de l’énergie yang, renaissance après l’hiver, plans et mise en mouvement. Rester focus sur les émotions. Nettoyage doux du Foie et Vésicule Biliaire, et l’alimentation. Gymnastique et exercices doux pour nettoyer et équilibrer.

Animé par Sarah Monnier-Buchaille, Kinésithérapeute et praticienne en Biokinergie (Ostéopathie douce et énergétique de la Médecine Chinoise). .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Prendre soin de soi printemps, mise en mouvement

L’événement Prendre soin de soi printemps, mise en mouvement Mâcon a été mis à jour le 2026-01-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès