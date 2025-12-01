Prendre soin de soi sommeil et stress, entre base et médecine chinoise MJC Héritan Mâcon

Prendre soin de soi sommeil et stress, entre base et médecine chinoise

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Règles de base du bon sommeil et de la régulation du système nerveux pour se recharger et attaquer l’année au top !

Gymnastique douce, exercices, voyage entre vision scientifique occidentale et Médecine Chinoise.

Animé par Sarah Monnier-Buchaille, Kinésithérapeute et praticienne en Biokinergie. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Prendre soin de soi sommeil et stress, entre base et médecine chinoise Mâcon a été mis à jour le 2025-10-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès