Prendre soin de soi sommeil et stress, entre base et médecine chinoise MJC Héritan Mâcon
Prendre soin de soi sommeil et stress, entre base et médecine chinoise
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13
Règles de base du bon sommeil et de la régulation du système nerveux pour se recharger et attaquer l’année au top !
Gymnastique douce, exercices, voyage entre vision scientifique occidentale et Médecine Chinoise.
Animé par Sarah Monnier-Buchaille, Kinésithérapeute et praticienne en Biokinergie. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
