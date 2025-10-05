« Prendre soin du vivant, apaiser nos esprits : le chemin des abeilles » : ciné-débat ; suivi d’une dégustation de miel Médiathèque Saint-Exupéry Franconville

« Prendre soin du vivant, apaiser nos esprits : le chemin des abeilles » : ciné-débat ; suivi d’une dégustation de miel Médiathèque Saint-Exupéry Franconville dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05T14:00:00 – 2025-10-05T16:30:00

En partenariat avec le Cinéma Henri Langlois de Franconville-la-Garenne, les associations Les Amis des Abeilles du Val d’Oise (AAVO) et Des Abeilles à Franconville (D.A.F.).

Projection du fillm « Être avec les abeilles », de Perrine Bertand et Yan Grill, suivi d’un débat.

Face aux crises environnementales, de plus en plus de personnes ressentent une forme d’angoisse liée à l’avenir de la planète. Ce sentiment d’éco-anxiété touche particulièrement les jeunes, les personnes sensibles à la nature, mais aussi celles et ceux qui se sentent impuissants face à l’ampleur des enjeux écologiques. Ce ciné-débat propose un temps d’écoute, de sensibilisation et de dialogue autour de cette réalité psychologique et sociétale.

Clôture autour d’une dégustation de miel.

Médiathèque Saint-Exupéry 34 rue de la Station 95130 Franconville Franconville 95130 Val-D'Oise Île-de-France 0139326609 https://www.mediatheques.valparisis.fr/

© Jupiter Films