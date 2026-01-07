Prendre soin Regards sur le travail du care Auberge A la Belle Etoile Mellionnec

Prendre soin Regards sur le travail du care

Auberge A la Belle Etoile 5 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Week-end de projections, lectures, rencontres… et un concert ! Restauration et buvette sur place.

La thématique ? Depuis plus de 50 ans, le milieu du médico-social alerte sur la précarisation de ses métiers, le manque de moyens. A côté de chez nous, les hôpitaux se battent pour le maintien du service des urgences, de la maternité, pour plus de lits. Quelques bus se mettent en place pour pallier le manque d’accès aux droits et à la santé dans certaines zones rurales, déserts médicaux qui ont également gagné les villes.

Le soin, c’est aussi celui qu’on porte autour de nous aux personnes dépendantes, malades, aux enfants, et même à nos lieux de vie, sans forcément que cela soit notre métier. Quelle place ont aujourd’hui les aidant·es, celles et ceux qui s’occupent de leurs proches ? Comment est réparti le travail domestique et que produit-il chez les personnes qui le prennent en charge ?

