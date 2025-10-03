Prendre son envol Médiathèque Albert Camus Clapiers

Prendre son envol Médiathèque Albert Camus Clapiers vendredi 3 octobre 2025.

Prendre son envol 3 et 4 octobre Médiathèque Albert Camus Hérault

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Dès l’antiquité, récits mythologiques, spéculations techniques et esquisses de machines témoignent d’un désir tenace : quitter le sol.

Certaines idées étaient étonnamment réalistes, d’autres…franchement farfelues.

Il faudra attendre la Renaissance pour que les premières tentatives sérieuses prennent leur essor. Ensuite, trois siècles d’inventions, de bricolages et de folles expérimentations mèneront peu à peu aux ballons, parachutes, planeurs, puis avions.

Cette exposition vous plonge dans cette fabuleuse épopée. A travers un décor onirique, des maquettes étonnantes et des images rares, elle raconte comment l’homme a conquis le ciel – et montre que dans notre région, bien avant l’épopée d’Airbus, fourmillaient déjà idées géniales… Et tentatives risquées !

Par le Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique (CIST).

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/explorations-scientifiques.aspx

Médiathèque Albert Camus 12 rue Albert Camus 34830 Clapiers Clapiers 34830 Hérault Occitanie 0467564620 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/explorations-scientifiques.aspx »}] Bus n°22, arrêt (Fesquet)

Dès l’antiquité, récits mythologiques, spéculations techniques et esquisses de machines témoignent d’un désir tenace : quitter le sol. Certaines idées étaient étonnamment réalistes, d’autres… Il la…

Prendre son envol©DR