Prendre un temps pour toi et ta famille Pontonx-sur-l’Adour samedi 25 octobre 2025.
3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Le REAAP vous propose une après-midi conviviale et enrichissante, placée sous le signe du bien-être et du partage en famille.
Après-Midi Famille & Bien-être
Le REAAP vous propose une après-midi conviviale et enrichissante, placée sous le signe du bien-être et du partage en famille. Au programme de 14h à 16h
Pour les adultes, gérer nos p’tits monstres intérieurs et extérieurs. Pour Halloween, viens échanger autour de nos petits monstres du quotidien. Un moment entre parents pour parler des limites, du cadre et de la gestion des émotions. (6 places MAXIMUM)
Pour les enfants, bricolage d’automne. Viens créer autour de l’automne. tout en apprenant à prendre soin de toi en automne (6 enfants MAXIMUM). .
3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 34 33 72 contact@lacowo.fr
English : Prendre un temps pour toi et ta famille
Family & Wellness Afternoon
REAAP invites you to a convivial and enriching afternoon of family sharing and well-being.
German : Prendre un temps pour toi et ta famille
Familien- & Wellness-Nachmittag
REAAP schlägt Ihnen einen geselligen und bereichernden Nachmittag vor, der unter dem Zeichen des Wohlbefindens und des Austauschs in der Familie steht.
Italiano :
Pomeriggio dedicato alla famiglia e al benessere
La REAAP vi invita a un pomeriggio amichevole e arricchente di condivisione e benessere familiare.
Espanol : Prendre un temps pour toi et ta famille
Tarde de familia y bienestar
REAAP le invita a una agradable y enriquecedora tarde de convivencia familiar y bienestar.
