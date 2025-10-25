Prendre un temps pour toi et ta famille Pontonx-sur-l’Adour

Prendre un temps pour toi et ta famille

3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Après-Midi Famille & Bien-être

Le REAAP vous propose une après-midi conviviale et enrichissante, placée sous le signe du bien-être et du partage en famille.

Le REAAP vous propose une après-midi conviviale et enrichissante, placée sous le signe du bien-être et du partage en famille. Au programme de 14h à 16h

Pour les adultes, gérer nos p’tits monstres intérieurs et extérieurs. Pour Halloween, viens échanger autour de nos petits monstres du quotidien. Un moment entre parents pour parler des limites, du cadre et de la gestion des émotions. (6 places MAXIMUM)

Pour les enfants, bricolage d’automne. Viens créer autour de l’automne. tout en apprenant à prendre soin de toi en automne (6 enfants MAXIMUM). .

3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 34 33 72 contact@lacowo.fr

English : Prendre un temps pour toi et ta famille

Family & Wellness Afternoon

REAAP invites you to a convivial and enriching afternoon of family sharing and well-being.

German : Prendre un temps pour toi et ta famille

Familien- & Wellness-Nachmittag

REAAP schlägt Ihnen einen geselligen und bereichernden Nachmittag vor, der unter dem Zeichen des Wohlbefindens und des Austauschs in der Familie steht.

Italiano :

Pomeriggio dedicato alla famiglia e al benessere

La REAAP vi invita a un pomeriggio amichevole e arricchente di condivisione e benessere familiare.

Espanol : Prendre un temps pour toi et ta famille

Tarde de familia y bienestar

REAAP le invita a una agradable y enriquecedora tarde de convivencia familiar y bienestar.

