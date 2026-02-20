PRENDS GARDE À TOI! rue Marius Moustier Fuveau

PRENDS GARDE À TOI!

Samedi 7 mars 2026 de 19h à 20h15. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Deux voisines racontent ici l’histoire de Carmen, comme si elle aussi était une voisine, comme si l’histoire de cette cigarière du 19ème siècle était un peu la leur…

D’après Georges BIZET et Macompagnie.

Entre les lignes de vie de ces deux femmes qui ont fait le choix de tout quitter pour échapper à un destin trop sombre, Carmen se promène…



Cette pièce est issue de la rencontre entre les résidentes du Relais des Possibles à Aix-en-Pce et Jeanne Béziers, autrice et metteuse en scène fuvelaine leurs témoignages se mêlent à cet opéra populaire pour permettre le débat toujours d’actualité sur les féminicides. .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resafuveau@gmail.com

English :

Two neighbors tell here the story of Carmen, as if she too were a neighbor, as if the story of this 19th-century cigar maker was somewhat their own…

