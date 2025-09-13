Prenez de la hauteur Initiation au dessin Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération Montélimar

Prenez de la hauteur Initiation au dessin Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération Montélimar samedi 13 septembre 2025.

Prenez de la hauteur Initiation au dessin

Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Une séance de sketching (dessin d’observation sur le vif) au château des Adhémar proposé par le dessinateur Scaro.

Initiation au dessin, croquis, mise en volume du crayonné, en observant la ville d’en haut.

.

Médiathèque intercommunale Montélimar-agglomération 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

A sketching session at the Château des Adhémar proposed by designer Scaro.

An introduction to drawing, sketching and creating volume by observing the city from above.

German :

Eine Sketching-Sitzung (Zeichnen von Beobachtungen aus dem Leben) im Château des Adhémar, angeboten von dem Zeichner Scaro.

Einführung in das Zeichnen, Skizzieren, das Volumen der Bleistiftzeichnung, indem Sie die Stadt von oben betrachten.

Italiano :

Una sessione di disegno al Château des Adhémar guidata dall’artista Scaro.

Un’introduzione al disegno, allo schizzo e alla creazione di volumi osservando la città dall’alto.

Espanol :

Una sesión de dibujo en el castillo de Adhémar dirigida por el artista Scaro.

Iniciación al dibujo, al esbozo y a la creación de volúmenes observando la ciudad desde lo alto.

L’événement Prenez de la hauteur Initiation au dessin Montélimar a été mis à jour le 2025-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération