Prenez de la hauteur, Lieu de rdv donné à la réservation, Les Monts d’Aunay

Prenez de la hauteur Vendredi 24 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00

Qui a dit que le Calvados était plat ? Venez avec nous à 362 m d’altitude et attardez vous sur les délicats papillons, les bruyères colorées, les reptiles furtifs et autres habitants du Mont Pinçon.

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(2km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation LES MONTS D’AUNAY Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

Qui a dit que le Calvados était plat ? Venez avec nous à 362 m d’altitude et attardez vous sur les délicats papillons, les bruyères colorées, les reptiles furtifs et autres habitants du Mont Pinço…