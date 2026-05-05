Prenez de la hauteur, Lieu de rdv donné à la réservation, Les Monts d’Aunay
Prenez de la hauteur, Lieu de rdv donné à la réservation, Les Monts d’Aunay vendredi 24 juillet 2026.
Prenez de la hauteur Vendredi 24 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:30:00+02:00
Qui a dit que le Calvados était plat ? Venez avec nous à 362 m d’altitude et attardez vous sur les délicats papillons, les bruyères colorées, les reptiles furtifs et autres habitants du Mont Pinçon.
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(2km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation LES MONTS D’AUNAY Les Monts d’Aunay 14770 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
Qui a dit que le Calvados était plat ? Venez avec nous à 362 m d’altitude et attardez vous sur les délicats papillons, les bruyères colorées, les reptiles furtifs et autres habitants du Mont Pinço…
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