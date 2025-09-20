Prenez de la hauteur Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) Cossé-le-Vivien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après le dessin, place à la maquette. Ajoutez une dimension à vos idées en manipulant différents modules et érigez des architectures extraordinaires.

Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 53230 La Frénouse Mayenne Pays de la Loire 0243988089 https://patrimoine.lamayenne.fr/robert-tatin/ En 1962, Robert Tatin achète, avec son épouse Lise, une petite maison ancienne au lieu dit La Frénouse sur la commune de Cossé-le-Vivien en Mayenne. Il imagine sa « Maison des Champs », une oeuvre monumentale ancrée dans la nature, qui se ferait le carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, un « pont entre l’Orient et l’Occident ».

Rapidement, les premières sculptures de ciment armé peint apparaissent dans ce qu’il appelle « Le Jardin des Méditations » qui constitue le cœur du musée.

En 1967, le chemin communal qui mène à son espace de vie et de création se voit doté du premier des 20 « Géants » qui le bordent aujourd’hui et qu’il a nommé l’Allée des Géants. C’est le début de vingt et un ans de création, sculpturale, architecturale et picturale, en compagnie de Lise qui participe activement à la construction du musée.

Robert Tatin décède en 1983. Depuis cette date, et hormis les campagnes de restauration qui se succèdent, cette oeuvre est restée la même… Parking et Aire de pique-nique

