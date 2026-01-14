Prenez-en de la graine ! Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Prenez-en de la graine !

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 19:30:00

2026-02-06

Si vous souhaitez discuter autour des bonnes pratiques de jardinage, échanger des graines ou suggérer une idée d’atelier pour animer la grainothèque, ce moment convivial est fait pour vous !

Les novices sont également les bienvenus. .

