Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis

Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis mardi 5 août 2025.

Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes !

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 16:00:00

fin : 2025-08-05 17:30:00

Date(s) :

2025-08-05

Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes !

Venez découvrir comment utiliser une console et maîtriser sa manette !

À partir de 8 ans. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Get to grips with video game consoles and controllers!

German :

Nehmen Sie Videospielkonsolen und ihre Controller in die Hand!

Italiano :

Imparate a conoscere le console e i controller dei videogiochi!

Espanol :

Familiarícese con las consolas de videojuegos y los mandos

L’événement Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis a été mis à jour le 2025-07-19 par OT MONTARGIS