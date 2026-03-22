Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes !

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes !

Découvrez comment utiliser une console et maîtriser sa manette !

Apprenez à naviguer dans les menus, comprendre les boutons et développer vos premiers réflexes de jeune joueur. Une initiation ludique ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Get to grips with video game consoles and controllers!

L’événement Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS