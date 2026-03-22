Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis
Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis mercredi 1 avril 2026.
Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes !
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes !
Découvrez comment utiliser une console et maîtriser sa manette !
Apprenez à naviguer dans les menus, comprendre les boutons et développer vos premiers réflexes de jeune joueur. Une initiation ludique ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Get to grips with video game consoles and controllers!
L’événement Prenez en main les consoles de jeux vidéo et leurs manettes ! Montargis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS