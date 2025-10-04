Prenez le volant pour une course de folie ! Médiathèque George Sand Cléon

Prenez le volant pour une course de folie ! Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque George Sand Seine-Maritime

Pour tous à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

C’est le moment de prendre le volant et de remporter une « Course de folie » sur Mario Kart.

Qui fera le meilleur temps ?

Une animation « Jeux vidéo » qui s’adresse à tous ! (sur réservation, pour tous à partir de 6 ans)

Médiathèque George Sand Place Saint Roch, 76410 Cléon, France Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie +33276277492 https://www.ville-cleon.fr/contacts/mediatheque-george-sand/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 27 74 92 »}]

