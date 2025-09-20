Prenez part à une visite accompagnée de cette petite église romane et découvrez ses objets liturgiques remarquables. Église Saint-Martin Creissan

Prenez part à une visite accompagnée de cette petite église romane et découvrez ses objets liturgiques remarquables. 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Hérault

Entrée libre. Rendez-vous à l’église à 9h30 – 10h30 – 11h30.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, des visites accompagnées vous permettront de découvrir l’hisotire de cet église romane datée du XIIe siècle et l’ensemble des objets restaurés et inventoriés dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

Visites à 9h30, 10h30 et 11h30 samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

Église Saint-Martin Boulevard Pasteur, 34370 Creissan Creissan 34370 Les Pommiers Hérault Occitanie 04 67 93 75 41 http://www.creissan.fr Cette église paroissiale date du XIIe siècle. Le bâtiment à nef unique comprend une voûte en plein cintre et une abside en cul-de-four. Une croix grecque hospitalière est gravée sur l’un des piliers, attestant la qualité du refuge de ce lieu.

Autrefois, le chœur était occupé par un retable en bois sculpté par Jacques Thomas datant de 1685, démonté en 1998. À cette occasion, le chœur de l’église est restauré. Elle fait partie du troisième Plan-Objet mis en place sur le territoire Sud-Hérault (2020).

© Melkan Bassil