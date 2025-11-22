Prenons l’R en famille La maison des Possibles Nyons
Prenons l’R en famille
La maison des Possibles 18 rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 14:00:00
2025-11-22
Réparer, réutiliser, recycler, rencontre, régaler en famille !
Donnons d’autres vie à nos déchets
La maison des Possibles 18 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 47 31 lamaisondespossibles26@gmail.com
English :
Repair, reuse, recycle, meet new people, treat the whole family!
Giving new life to our waste
German :
Reparieren, wiederverwenden, recyceln, sich treffen, die ganze Familie verwöhnen!
Geben wir unserem Abfall ein anderes Leben
Italiano :
Riparare, riutilizzare, riciclare, conoscere nuove persone e gustare un pasto in famiglia!
Dare nuova vita ai nostri rifiuti
Espanol :
¡Reparar, reutilizar, reciclar, conocer gente nueva y disfrutar de una comida en familia!
Dar nueva vida a nuestros residuos
