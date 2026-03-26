“PRENONS SOIN DE NOTRE VILLAGE” ACTION CITOYENNE Beaufort

“PRENONS SOIN DE NOTRE VILLAGE” ACTION CITOYENNE

Avenue du Général de Gaulle Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le comité des fêtes, la mairie et la Diane Beaufortaise organisent une action collective de nettoyage des chemins. Une initiative citoyenne pour préserver l’environnement local, suivie d’un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Cette action citoyenne invite les habitants à se mobiliser pour préserver la beauté et la propreté des chemins de la commune. Organisé par le comité des fêtes beaufortais, en partenariat avec la mairie et la Diane Beaufortaise, ce rendez‑vous met en avant l’importance du respect de l’environnement et de l’engagement collectif.

Les participants sont invités à se retrouver pour une matinée de nettoyage accessible à tous, dans une ambiance solidaire et dynamique. Munis de gants et de sacs, chacun contribue à l’entretien des sentiers, à la protection de la biodiversité et à l’amélioration du cadre de vie.

Au‑delà de l’action écologique, l’événement se veut également convivial la matinée se clôture par le verre de l’amitié, un moment chaleureux pour remercier les volontaires et renforcer les liens entre habitants. Une initiative simple, utile et fédératrice pour prendre soin du village ensemble.

3 BONNES RAISONS

1. Agir pour l’environnement local

Une action concrète pour préserver les chemins, la nature et le cadre de vie de la commune.

2. Un moment citoyen et solidaire

Une activité ouverte à tous, idéale pour renforcer l’esprit de village et agir collectivement.

3. Convivialité garantie

La matinée se termine autour du verre de l’amitié, pour remercier les participants et partager un moment chaleureux. .

Avenue du Général de Gaulle Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85 comitedesfetesbeaufort34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes, the Mairie and the Diane Beaufortaise are organizing a collective action to clean up the paths. A citizen initiative to preserve the local environment, followed by a convivial moment around a glass of friendship.

L’événement “PRENONS SOIN DE NOTRE VILLAGE” ACTION CITOYENNE Beaufort a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC