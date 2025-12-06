Préouverture du domaine skiable

SEM Valloire Valloire Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

accès patinoire inclus, avec patins

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Ouverture partielle du domaine skiable, pour profiter du ski à Valloire, vous pourrez accéder à une partie du massif du Crey du Quart en avant-première.

.

SEM Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90 sem@valloire.net

English : Pre-opening of the ski area

Partial opening of the ski area, to enjoy skiing in Valloire, you can access part of the Crey du Quart massif in preview.

German :

Teilweise Öffnung des Skigebiets, um das Skifahren in Valloire zu genießen, können Sie einen Teil des Massivs Crey du Quart als Vorpremiere betreten.

Italiano : Apertura del comprensorio sciistico

Apertura parziale del comprensorio sciistico, per godersi lo sci a Valloire, si può accedere in anteprima a parte del massiccio del Crey du Quart.

Espanol :

Apertura parcial del dominio esquiable, para disfrutar del esquí en Valloire, puede acceder a una parte del macizo de Crey du Quart como anticipo.

L’événement Préouverture du domaine skiable Valloire a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Valloire