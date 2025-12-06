Préouverture du domaine skiable Valloire
Préouverture du domaine skiable Valloire samedi 6 décembre 2025.
Préouverture du domaine skiable
SEM Valloire Valloire Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
accès patinoire inclus, avec patins
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-06
Ouverture partielle du domaine skiable, pour profiter du ski à Valloire, vous pourrez accéder à une partie du massif du Crey du Quart en avant-première.
SEM Valloire Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 90 sem@valloire.net
English : Pre-opening of the ski area
Partial opening of the ski area, to enjoy skiing in Valloire, you can access part of the Crey du Quart massif in preview.
German :
Teilweise Öffnung des Skigebiets, um das Skifahren in Valloire zu genießen, können Sie einen Teil des Massivs Crey du Quart als Vorpremiere betreten.
Italiano : Apertura del comprensorio sciistico
Apertura parziale del comprensorio sciistico, per godersi lo sci a Valloire, si può accedere in anteprima a parte del massiccio del Crey du Quart.
Espanol :
Apertura parcial del dominio esquiable, para disfrutar del esquí en Valloire, puede acceder a una parte del macizo de Crey du Quart como anticipo.
