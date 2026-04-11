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Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon

Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon

Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon samedi 11 avril 2026.

Adresse : Le Château

Ville : 28190 Villebon

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Villebon

Préouverture Marché de producteurs Concert de violon

Le Château Villebon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Préouverture Marché de producteurs Concert de violon
Activités du samedi 11 avril à Villebon, avant l’ouverture de la saison début mai.

– 18h00, messe dominicale à la chapelle
– 19h00, marché de producteurs locaux dans l’orangerie, entrée gratuite
– 20h30, concert de violon dans la cour du chateau, entrée 5 €   .

Le Château Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 35 63 

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English :

Pre-opening Farmers’ market Violin concert

L’événement Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE