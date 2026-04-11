Villebon

Préouverture Marché de producteurs Concert de violon

Le Château Villebon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Préouverture Marché de producteurs Concert de violon

Activités du samedi 11 avril à Villebon, avant l’ouverture de la saison début mai.

– 18h00, messe dominicale à la chapelle

– 19h00, marché de producteurs locaux dans l’orangerie, entrée gratuite

– 20h30, concert de violon dans la cour du chateau, entrée 5 € .

Le Château Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 35 63

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English :

Pre-opening Farmers’ market Violin concert

L’événement Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE