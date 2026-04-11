Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon
Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon samedi 11 avril 2026.
Villebon
Préouverture Marché de producteurs Concert de violon
Le Château Villebon Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Préouverture Marché de producteurs Concert de violon
Activités du samedi 11 avril à Villebon, avant l’ouverture de la saison début mai.
– 18h00, messe dominicale à la chapelle
– 19h00, marché de producteurs locaux dans l’orangerie, entrée gratuite
– 20h30, concert de violon dans la cour du chateau, entrée 5 € .
Le Château Villebon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 35 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pre-opening Farmers’ market Violin concert
L’événement Préouverture Marché de producteurs Concert de violon Villebon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE