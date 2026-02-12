Préparation à l’entretien pour le Forum de l’Emploi des métiers de l’hôtellerie restauration tourisme Agence RENNES CENTRE Rennes Lundi 16 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Présentation et préparation pour le Forum de l’emploi des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration qui aura lieu le lundi 23 février à Rennes Métropole.

Présentation et préparation pour le Forum de l’emploi des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration qui aura lieu le lundi 23 février à Rennes Métropole. Les entreprises qui seront présentes Les ateliers pendant la matinée…

Pour optimiser votre participation au forum des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, nous vous proposons de participer à un atelier de préparation aux entretiens le lundi de 11h00 à 12h30. Un atelier pour vous aider à faire la différ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-16T12:30:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/554630

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



