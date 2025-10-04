Préparation à l’opéra La Traviata de Verdi Théâtre du Château Eu

Préparation à l’opéra La Traviata de Verdi

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 20:40:00

2025-10-04

Gratuit Réservation conseillée

Retransmission de l’opéra La Traviata de Verdi

Ensemble, nous nous enivrerons aux trois temps du fameux Brindisi, ce toast porté par Violetta qui célèbre la vie et l’amour, et tremblerons devant le destin funeste de l’une des héroïnes les plus puissantes de l’opéra italien.

En italien surtitré en français. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00 communication@ville-eu.fr

