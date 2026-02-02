Préparation de la scène ouverte Voix de Femmes Place Balségur Monflanquin

Préparation de la scène ouverte Voix de Femmes

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Temps de préparation de la scène ouverte Voix de femmes pour se réunir, répéter, se rassembler…

Inscription appréciée.

!! La soirée Voix de Femmes se déroulera le 7 mars à la salle des fêtes de Salles (47150) !!

Temps de préparation de la scène ouverte Voix de femmes pour se réunir, répéter, se rassembler…

Inscription appréciée.

!! La soirée Voix de Femmes se déroulera le 7 mars à la salle des fêtes de Salles (47150) !!

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Préparation de la scène ouverte Voix de Femmes

Time to prepare for the Voix de femmes open stage, to meet, rehearse, get together…

Registration appreciated.

!! The Voix de Femmes evening will take place on March 7 at the Salles (47150) village hall!!!

