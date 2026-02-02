Préparation de la scène ouverte Voix de Femmes Place Balségur Monflanquin
vendredi 27 février 2026.
Préparation de la scène ouverte Voix de Femmes
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Temps de préparation de la scène ouverte Voix de femmes pour se réunir, répéter, se rassembler…
Inscription appréciée.
!! La soirée Voix de Femmes se déroulera le 7 mars à la salle des fêtes de Salles (47150) !!
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Préparation de la scène ouverte Voix de Femmes
Time to prepare for the Voix de femmes open stage, to meet, rehearse, get together…
Registration appreciated.
!! The Voix de Femmes evening will take place on March 7 at the Salles (47150) village hall!!!
