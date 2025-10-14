Préparation Du Stade vers l’emploi Badminton du 16/10/2025 – ATELIER « 5 minutes pour convaincre » Agence RENNES CENTRE Rennes

Le Stade vers l’emploi Badminton arrive à Rennes ! Préparez-vous pour les rencontres avec les employeurs lors du « Stade vers l’emploi » organisé le jeudi 16 octobre 2025 à Rennes. Vous souhaitez améliorer vos compétences en communication et en persuasion dans le cadre de votre recherche d’emploi ? Participez à notre atelier « 5 minutes pour convaincre », conçu pour vous aider à construire un pitch de présentation percutant. Objectifs principaux : – Apprendre à structurer un discours convaincant en 5 minutes. – Recevoir des conseils personnalisés pour perfectionner son pitch professionnel. N’oubliez pas d’apporter votre CV !

Pour préparer la journée du jeudi 16 Octobre 2025 – Présentation du Stade Vers l’Emploi – Préparation à l’entretien: « 5 minutes pour convaincre » – Inscription sur le Stade Vers l’Emploi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/492104

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine