Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain Gîte La Petite Cauvinière Saint-Aubin-de-Bonneval

Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain

Gîte La Petite Cauvinière 689 chemin de la Lobrée Saint-Aubin-de-Bonneval Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Dans le cadre de l’événement régional Cuisinez la Normandie et de la saison des pommes, venez réaliser une tarte aux pommes… dans un four à pain !

Au programme

• Récolte des pommes du verger des propriétaires Pascale et Peter Stallegger.

• Réalisation de la farine et préparation de la tarte.

• Cuisson dans l’ancien four à pain de 1798 et dégustation !

> Réservation obligatoire auprès de M. et Mme Stallegger .

Gîte La Petite Cauvinière 689 chemin de la Lobrée Saint-Aubin-de-Bonneval 61470 Orne Normandie +33 6 79 97 27 23

English : Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain Saint-Aubin-de-Bonneval a été mis à jour le 2025-10-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault