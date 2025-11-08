Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain Gîte La Petite Cauvinière Saint-Aubin-de-Bonneval
Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain
Gîte La Petite Cauvinière 689 chemin de la Lobrée Saint-Aubin-de-Bonneval Orne
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Dans le cadre de l’événement régional Cuisinez la Normandie et de la saison des pommes, venez réaliser une tarte aux pommes… dans un four à pain !
Au programme
• Récolte des pommes du verger des propriétaires Pascale et Peter Stallegger.
• Réalisation de la farine et préparation de la tarte.
• Cuisson dans l’ancien four à pain de 1798 et dégustation !
> Réservation obligatoire auprès de M. et Mme Stallegger .
Gîte La Petite Cauvinière 689 chemin de la Lobrée Saint-Aubin-de-Bonneval 61470 Orne Normandie +33 6 79 97 27 23
L’événement Préparation d’une tarte aux pommes dans un four à pain Saint-Aubin-de-Bonneval a été mis à jour le 2025-10-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault