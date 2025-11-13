Préparation JOB DATING EMPLOI ET IMMERSION Agence PERPIGNAN POLYGONE Perpignan

Préparation JOB DATING EMPLOI ET IMMERSION Jeudi 13 novembre, 09h30 Agence PERPIGNAN POLYGONE Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Préparez-vous pour le Job Dating 2 en 1 : Emploi & Immersion ! Un tremplin vers l’emploi et l’expérience professionnelle ! Vous cherchez un emploi ou souhaitez découvrir un métier de l’intérieur ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Pensé pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville, ce Job Dating 2 en 1 vous offre plusieurs opportunités : rencontrer des recruteurs, trouver un emploi et/ou accéder à des immersions en entreprise. C’est l’occasion de valoriser vos compétences, d’explo

Agence PERPIGNAN POLYGONE 66000 Perpignan Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/511521 »}]

Préparez-vous pour le Job Dating 2 en 1 : Emploi & Immersion ! Un tremplin vers l’emploi et l’expérience professionnelle ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution