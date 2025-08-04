Préparation physique estivale des Lions de Bordeaux Stade charles martin Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-04T19:30:00 – 2025-08-04T21:00:00

Fin : 2025-08-29T19:30:00 – 2025-08-29T21:00:00

Préparez la saison 2024/2025 dès maintenant : votre inscription vous donne accès pendant tout le mois d’Août à deux créneaux par semaine de préparation physique encadrée par le préparateur physique de l’Equipe de France Féminine de Flag Football !

L’inscription se passe ici https://www.helloasso.com/associations/bordeaux-football-americain-les-lions-de-bordeau/evenements/inscription-preparation-physique-estivale-des-lions-de-bordeaux-1

Stade charles martin 63 rue du Professeur Villemin 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@leslionsdebordeaux.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/bordeaux-football-americain-les-lions-de-bordeau/evenements/inscription-preparation-physique-estivale-des-lions-de-bordeaux-1 »}]

Préparation physique avec les lions de Bordeaux sport football américain