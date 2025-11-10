Préparation Visites d’entreprise de l’Industrie PLIE de Vienne Condrieu Agglomération Vienne

Préparation Visites d’entreprise de l’Industrie Lundi 10 novembre, 09h00 PLIE de Vienne Condrieu Agglomération Isère

Participez à la préparation des vistes des entreprises de l’industrie du territoire de Vienne-Condreiu-Agglomération.

PLIE de Vienne Condrieu Agglomération 49 avenue Marcellin Berthelot Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

