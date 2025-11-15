Prépare ton calendrier de l’avent éco-responsable Académie du climat Paris
Cet atelier, qui se déroule sur 5 samedis, permet :
- d’apprendre à utiliser une machine à coudre pour confectionner entièrement un calendrier le l’avent,
- de comprendre les enjeux climatiques liés à la surconsommation
- de s’initier au logiciel professionnel Illustrator et à la 3D.
L’atelier est plutôt pour 12-18 ans, mais ça peut bouger
Confectionner un calendrier de l’avent durable qui comptera 7 poches décorées représentant l’avant dernière semaine de noël et des petites surprises réalisées grâce au design numérique et aux machines du Fablab (Cricut, imprimantes 3D, Graveuse laser).
gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
https://www.academieduclimat.paris/le-tumo/ +33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr