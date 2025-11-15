Prépare ton calendrier de l’avent éco-responsable Académie du climat Paris

Prépare ton calendrier de l’avent éco-responsable Académie du climat Paris samedi 15 novembre 2025.

Cet atelier, qui se déroule sur 5 samedis, permet :

d’apprendre à utiliser une machine à coudre pour confectionner entièrement un calendrier le l’avent,

de comprendre les enjeux climatiques liés à la surconsommation

de s’initier au logiciel professionnel Illustrator et à la 3D.

L’atelier est plutôt pour 12-18 ans, mais ça peut bouger

Confectionner un calendrier de l’avent durable qui comptera 7 poches décorées représentant l’avant dernière semaine de noël et des petites surprises réalisées grâce au design numérique et aux machines du Fablab (Cricut, imprimantes 3D, Graveuse laser).

Du samedi 15 novembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

samedi

de 15h00 à 18h00

samedi

de 10h30 à 13h30

gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/le-tumo/ +33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr