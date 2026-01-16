Prépare ton entretien ! Structure Infos Jeunes Lamballe-Armor

Prépare ton entretien !

Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

2026-02-11

Des conseils et des mises en pratique pour les jeunes en quête d’une meilleure gestion de leurs entretiens (jobs d’été, stages, écoles…). Sur réservation. .

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

