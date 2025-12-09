Prépare ton Job Le 4 Châtellerault

Prépare ton Job

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

.

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine le4@grand-chatellerault.fr

English : Prépare ton Job

L’événement Prépare ton Job Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne