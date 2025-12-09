Prépare ton Job Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Prépare ton Job

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

.

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine le4@grand-chatellerault.fr

English : Prépare ton Job

L’événement Prépare ton Job Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne