Prépare ton Job Le 4 Châtellerault

Prépare ton Job

Prépare ton Job Le 4 Châtellerault jeudi 26 février 2026.

Prépare ton Job

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26

Date(s) :
2026-02-26

  .

Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   le4@grand-chatellerault.fr

English : Prépare ton Job

L’événement Prépare ton Job Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne