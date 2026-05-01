Préparer la vente de son entreprise Casablu Ventabren

Ventabren

Préparer la vente de son entreprise

Samedi 30 mai 2026 de 18h30 à 21h. Casablu 9 bis bastidons du vallat Ventabren Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Conférence par une experte-comptable et des chefs d’entreprise comment préparer la vente de son entreprise.

La rencontre du mois de mai aura lieu le samedi 30 Mai à Casablu.

Le thème est important c’est comment préparer la vente de son entreprise avec le témoignage de chefs d’entreprise ayant vendus.

Venez partager votre expérience ou simplement poser des questions.



Chacun apporte du salé ou du sucré, ou boisson à partager.



18h30 accueil et buffet salé

20h00 Conférence interactive

22h00 conclusion et buffet sucré et champagne .

Casablu 9 bis bastidons du vallat Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 96 13 84 marinella.giovanni@orange.fr

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English :

Conference by a chartered accountant and company directors: how to prepare for the sale of your business.

L’événement Préparer la vente de son entreprise Ventabren a été mis à jour le 2026-05-18 par Provence Tourisme