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Préparer l’hiver avec les huiles essentielles Bibliothèque Thiviers

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque · Thiviers

Préparer l’hiver avec les huiles essentielles Bibliothèque Thiviers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
3 Espace Rodolphe Charles Césard
Ville
24551 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Préparer l’hiver avec les huiles essentielles

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Atelier adulte avec Marine Bianco, sage femme. Gratuit. Sur inscription,
Atelier adulte avec Marine Bianco, sage femme. Gratuit. Sur inscription,   .

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 

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English : Préparer l’hiver avec les huiles essentielles

With Marine BIANCO
Midwife

L’événement Préparer l’hiver avec les huiles essentielles Thiviers a été mis à jour le 2026-09-06 par Isle-Auvézère

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