Préparer l’hiver avec les huiles essentielles Bibliothèque Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Préparer l’hiver avec les huiles essentielles

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Atelier adulte avec Marine Bianco, sage femme. Gratuit. Sur inscription,

Atelier adulte avec Marine Bianco, sage femme. Gratuit. Sur inscription, .

Bibliothèque 3 Espace Rodolphe Charles Césard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

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English : Préparer l’hiver avec les huiles essentielles

With Marine BIANCO

Midwife

L’événement Préparer l’hiver avec les huiles essentielles Thiviers a été mis à jour le 2026-09-06 par Isle-Auvézère