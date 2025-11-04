Préparez-vous au forum d’emploi d’Ornans ! Ornans – Agence BESANCON PLANOISE Ornans

Vous venez au forum d’emploi à Ornans le 13/11 ? Vous aimeriez en connaitre en peu plus sur les entreprises et vous y préparer ? Alors venez à notre atelier de préparation le 04/11 à la salle VERNIER à Ornans.

Nos deux conseillères France Travail seront ravies de vous informer sur : -les techniques de recherche d’emploi (CV/lettre de motivation/outils…) -quelques conseils lors d’entretien d’embauche -les entreprises présentes et leurs besoins -les outils pour valoriser votre candidature

