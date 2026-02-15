PRÉPAREZ-VOUS AU FORUM JOBS D’ÉTÉ DU CRIJ

907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

AU PROGRAMME

– Ateliers CV et lettre de motivation par CRIJ Info Jeunes Hérault

– Atelier Techniques de recherche d’emploi avec simulation entretien

d’embauche, en partenariat avec Profession Sport Loisirs 34

– Toutes les pistes de jobs Info en exclusivité sur la liste des postes à pourvoir

(2 500 postes) et inscription directe aux entretiens de recrutement des employeurs

présents au forum jobs d’été du CRIJ du 11 mars 2026 (80 employeurs mobilisés)

Espace jeunes citoyens

Pierresvives

ouvert le mardi, jeudi et vendredi

de 13h à 18h, le mercredi et le

samedi de 10h à 18h.

04 67 67 30 86 .

907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement PRÉPAREZ-VOUS AU FORUM JOBS D’ÉTÉ DU CRIJ Montpellier a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 PIERRESVIVES